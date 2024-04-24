أخبار سريعة..

أداء بيلينغهام يثير إعجاب بولت

أشاد أسطورة ألعاب القوى الجامايكي، يوسين بولت، بالمستوى الرائع للإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، فيما تحدى النجم الفرنسي كيليان مبابي، ليظهر له مدى سرعته في سباقات 100 متر عدواً.

والتقى بولت مع بيلينغهام على السجادة الحمراء قبل حفل توزيع جوائز «لوريوس» الرياضية العالمية في العاصمة الإسبانية، مدريد، أول من أمس، حيث فاز بيلينغهام بجائزة أفضل موهبة واكتشاف في العالم لهذا العام.

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