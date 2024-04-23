أولمبياكوس يحرز الدوري الأوروبي للشباب على حساب ميلان

أصبح أولمبياكوس أوّل فريق يوناني يحرز لقباً قارياً في كرة القدم، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للشباب ما دون 19 عاماً (يوث ليغ)، بفوزه في المباراة النهائية على ميلان الايطالي 3-0 الإثنين في نيون السويسرية.

وسجل أولمبياكوس ثلاثيته في غضون ست دقائق في الشوط الثاني استهلها خريستوس موزاكيتيس (60 من ركلة جزاء) واكملها أنتونيس باباكانيلوس (61) واختتمها ثيوفانيس باكولاس بمقصية رائعة (66).

وقال باكولاس عن هدفه المذهل لوكالة فرانس برس «هذا الهدف، لم أشاهده في أكبر أحلامي. لقد سجلت في مباراة نهائية وهي لحظة كبيرة جدا».

وتابع «أنا معجب بكريستيانو رونالدو. قبل يومين أثناء التدريب هنا في نيون حاولت القيام بمقصية لكنها طارت نحو السماء، وهذه المرة بمجرد أن سددتها أدركت أنها ستدخل المرمى».

أقيمت مباريات نصف النهائي والنهائي من المسابقة على ملعب كولوفراي التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون والذي يقع الى جانب مقره.

وسُمّيت «كأس لينارت يوهانسون» على اسم الاداري السويدي السابق الذي ترأس الاتحاد الاوروبي للعبة بين 1990 و2007.

وتفوّق أولمبياكوس على كل من ليتشي وانتر الايطاليين، لنس الفرنسي، بايرن ميونيخ الالماني ثمّ نانت الفرنسي في طريقه الى النهائي.

اقيمت المسابقة للمرة الاولى في موسم 2013-2014، وسبق لبرشلونة الاسباني وتشلسي الانكليزي ان توجا باللقب مرتين، كما فاز بها مرة واحدة كل من ريال مدريد الاسباني، بنفيكا وبورتو البرتغاليان، سالزبورغ النمسوي، وألكمار الهولندي.

يشارك في الدوري 64 فريقًا يتم تقسيمها بين 32 يمثلون الاندية المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للكبار، بالإضافة إلى 32 بطلًا محليًا في دوريات الشباب في بلدانهم.