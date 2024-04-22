شتيغن يشن هجوماً لاذعاً على الدوري الإسباني.. "الكلاسيكو عار"

شن الألماني تير شتيغن حارس مرمى برشلونة هجوماً لاذعاً على الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الأخطاء التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق مع غريمه التقليدي ريال مدريد أمس الأحد وانتهت لمصلحة النادي الملكي 3-2 على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال شتيغن لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "يا له من عار أنهم لم يتمكنوا من إيجاد زاوية للتحقق من هدف لامين يامال".

وكانت المباراة قد شهدت ركلة ركنية لبرشلونة حولها لامين يامال بين خشبات مرمى ريال مدريد فأخرجها الحارس لونين بصعوبة ولكن بدا أن الكرة تجاوزت خط المرمى لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وأضاف شتيغن: "هذه الصناعة تتحرك بأموال كبيرة، ولا أستطيع فهم كيف يتعذر توفير المال لتنفيذ تكنولوجيا خط المرمى التي تتوفر في الدوريات الأخرى".

وعن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد كوبارسي إثر سقوط لوكاس فاسكيز داخل منطقة الجزاء، قال شتيغن: "أعتقد أن لوكاس فاسكيز كان ذكياً في ركلة الجزاء، وأظن أنه حاول البحث عنها".