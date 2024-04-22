سبب بقاء محمد صلاح على دكة البدلاء في مباراة ليفربول وفولهام

شهدت مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي عدم الدفع بهداف الفريق محمد صلاح، من البداية رغم حاجة الفريق إلى الفوز من أجل استمراره في المنافسة، وهي المباراة التي شهدت فوز ليفربول بنتيجة 3-1 وشارك صلاح في دقائق بسيطة من المباراة.

وكشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني كلوب، قرر بقاء صلاح وغيره من النجوم خاصة النجم الأرجنتيني مارك أليستر، ونونيز، على مقاعد البدلاء وعدم الدفع بهم من البداية لسبب عدم إجهادهم وليس أي سببا أخر.

وأكدت المتابعات إن الألماني كلوب المدير الفني للفريق قرر عدم تواجد محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول، في مواجهة فولهام، ووضعه ضمن قائمة البدلاء، وذلك لرغبة المدرب في إراحة محمد صلاح بالشكل المطلوب وتجهيزه للمباراة المقبلة أمام إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ 29 للدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح بشكل أساسي في تشكيل فريقه أمام أتلانتا الإيطالي التي أقيمت يوم الخميس الماضي في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والتي شهدت خروج الريدز، بعد الخسارة بمجموع المباراتين (3\1)، وسجل في مباراة العودة محمد صلاح هدف الفريق الوحيد من ركلة جزاء كما أضاع هدفا بطريقة غريبة وهو ما جعل البعض يعتقد أن بقاء صلاح على دكة البدلاء بسبب هذه الفرصة السهلة.