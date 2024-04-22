أخبار سريعة..

ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل لافت، وسجل هدفين، وصنع الهدف الثالث ليقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل (3-1)، أمس، بالدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين. وتقدم ناشفيل بهدف عكسي سجله فرانكو نيجري بالخطأ في مرماه ثم أدرك ميسي التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة الـ11 قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله الإسباني سيرخيو بوسكيتس في الدقيقة الـ39. وتقمص ميسي دور البطولة، وسجل الهدف الثاني له، والثالث لإنتر ميامي من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

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