مانشستر سيتي يتخطى أزمة ريال مدريد ويصعد لنهائي كأس الاتحاد

نجح مانشستر سيتي في مداوة جراح فقدانه لقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، ببلوغه المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إثر فوزه الصعب على تشيلسي 1-0 السبت على ملعب ويمبلي في لندن في نصف النهائي.

ويدين سيتي حامل اللقب بفوزه إلى جناحه الدولي البرتغالي برناردو سيلفا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 84، والذي كان سببا أساسيا في خسارة السيتي أمام ريال مدريد بإهدار ركلة جزاء.

ويلعب مانشستر يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي، مع كوفنتري سيتي من دوري "تشامبيونشيب" الأحد على ملعب ويمبلي أيضاً في مباراة نصف النهائي الثانية.

وكان مانشستر سيتي في طريقه إلى فقدان لقبٍ ثانٍ في مدى ثلاثة أيام لأن تشيلسي كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة على المرمى لكنه دفع ثمن إهدار مهاجمه الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون لأكثر من فرصة لهز شباك مرمى سيتي.

وأبقى مانشستر سيتي على آماله في تحقيق الثنائية هذا العام كونه يتصدر الدوري بفارق نقطتين أمام أرسنال وليفربول، بعدما كان يرصد تكرار ثلاثية الموسم الماضي بفقدانه لقب المسابقة القارية العريقة الذي توّج به للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي عندما خسر بركلات الترجيح (3-4) أمام ريال مدريد.

ويطمح سيتي إلى لقبه الثامن في مسابقة الكأس والثالث بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، والرابع تواليا في الدوري، وتنتظر سيتي قمة نارية الثلاثاء المقبل ضد مضيفه توتنهام في المرحلة الرابعة والثلاثين، فيما يلعب تشيلسي الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم بعدما خسر نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول ويحتل المركز التاسع في الدوري، مع جاره برايتون الاربعاء.