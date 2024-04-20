الأهلي المصري يقترب من نهائي دوري أبطال إفريقيا

اقترب الأهلي المصري حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بـ (11) بطولة، خطوة كبيرة نحو الدور النهائي بتعادله السلبي الثمين أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي السبت في لوبومباشي في ذهاب نصف النهائي.

ويلتقي الترجي التونسي مع ماميلودي صنداونز لاحقا على ملعب حمادي العقربي في رادس في ذهاب نصف النهائي الثاني. واستهل الأهلي المباراة بهجوم ضاغط كاد يسفر عن هدف مبكر في الدقيقة الثانية من ركلة ركنية انبرى لها الدولي التونسي علي معلول فتابعها الفلسطيني وسام ابو على بجوار القائم الايمن، وتمريرة من المغربي رضا سليم داخل المنقطة وصلت الى أبو علي سددها ضعيفة بين يدي الحارس السنغالي أليون بادارا فاتي (3).

وتراجع لاعبو الأهلي إلى وسط ملعبهم مع مرور الوقت لامتصاص الضغط الهجومي لأصحاب الارض، وسدد النيجيري أوستن أولادابو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى (6).

وزاد ضغط لاعبي مازيمبي، المتوج بلقب المسابقة خمس مرات، وأنقذ الحارس مصطفى شوبير مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة المدافع الايسر ماغلوار نتامبوي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء (19)، ورد احمد عبد القادر بتمريرة الى سليم في عمق الدفاع سددها مباشرة علت عارضة فاتي (20) ,

وانحصر اللعب في الشوط الثاني في وسط الملعب مع افضلية الاستحواذ للاعبي مازيمبي بعدما عانى لاعبو الاهلي من التعب والاجهاد، باستثناء البديل الجنوب افريقي بيرسي الذي شكلت اختراقاته خطورة على دفاع الفريق الكونغولي الديموقراطي.

وكانت أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 86 من هجمة منظمة وبعد تمريرات عدة بين البديلين محمد مجدي افشه ومحمود عبد المنعم "كهربا"، راوغ الاخير أحد مدافعي مازيمبي وسدد كرة ارتدت إلى البديل الآخر طاهر محمد طاهر سددها اصطدمت في جسد الحارس وخرجت الى ركنية.