قرار صادم ضد 3 عدائين أفارقة تآمروا عند خط النهاية ليكسب "الصيني" ماراثون بكين (فيديو)

صدمت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون بكين المتسابقين الأربعة الذين تآمروا بالاتفاق فيما بينهم عند خط النهاية لمنح المتسابق الصيني هي جي اللقب.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه العداؤون الخمسة قبل أمتار من خط النهاية يتحدثون فيما بينهم، فخفّف الثلاثي الإفريقي سرعتهم عمداً ليتمكن الصيني من المركز الاول وسط حالة من الدهشة سيطرت على المراقبين.

خلال ماراثون في #بكين .. تصرف غريب من 3 عدائين أفارقة تجاه نجم صيني حيث ظهروا وهم يتباطأون عن قصد وسمحوا له بالفوز بالمركز الأول وكأن الأمر متفق عليه. #مصدر_للأخبار pic.twitter.com/v3b3pfiET1 — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 15, 2024

وأصدرت اللجنة المنظمة بيان صحافي بعد التحقيق في الواقعة قررت من خلاله استبعاد المتسابقين الأربعة وألزمتهم إعادة ميدالياتهم والجوائز المالية.

وقالت اللجنة: "إن العدائين الأربعة تم اختيارهم كمتنافسين في الأساس من قبل أحد الرعاة، لكن المنظمين الأساسيين لم يكونوا على علم بهذا".

وأوضحت: "نعبر عن عميق وخالص اعتذارنا إلى العالم ولكل فرد في المجتمع لأننا لم نكتشف الأخطاء ونصححها في الوقت المناسب في هذا السباق".