فودن يكشف سبب اختيار القميص 47

ذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن نجم مان سيتي، ومنتخب إنجلترا فيل فودن لم يختر رقم قميصه في مان سيتي 47 بشكل عشوائي، أو لأن إدارة الفريق قررته له. وقالت إن الاختيار له أسباب عاطفية ترتب بعائلته. ويقدم فودن موسما مميزا مع سيتي، إذ سجل 22 هدفا وصنع 10 أهداف في 46 مباراة في كل المسابقات.

وعن اختيار الرقم 47، قال فودن إن ذلك يمثل السن الذي توفي فيه جده، حين كان هو ما يزال حديث الولادة. وقال إن قرر اختيار ذلك الرقم بالاتفاق مع والده، لتخليد ذكرى جده.