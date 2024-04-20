مدرب ريال مدريد يجهز ميليتاو للقاء بايرن ميونيخ

وضع مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي خطة خاصة لإعداد نجم دفاعه البرازيلي إيدر ميليتاو العائد حديثا من الإصابة، بعد غياب امتد 8 أشهر عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ميليتاو والذي شارك في بعض الدقائق في آخر أربع مباريات لريال مدريد، ويتوقع أن يكون بديلا في الكلاسيكو غدا أمام برشلونة، يستعد ليكون حجز الزاوية في الموقعة الكبرى أمام بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة أن تلك المباراة ستشهد غياب كارفخال بسبب الإيقاف.