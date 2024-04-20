فرصة أخيرة لبرشلونة أمام الريال

يطمح ريال مدريد إلى مواصلة سيره بثبات نحو موسم استثنائي بعد إطاحته بمانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي غريمه التقليدي وضيفه برشلونة الجريح في «كلاسيكو ناري» غداً، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويمتلك برشلونة فرصة الإبقاء على حظوظه الضئيلة في الدفاع عن لقبه، من خلال تقليص الفارق إلى خمس نقاط، على الرغم من أن تعويض هذه الفجوة سيكون مهمة صعبة.

وتزداد مهمة «البلاوغرانا» بقيادة تشافي هيرنانديز صعوبة، في ظل تألق ريال مدريد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي نجح في الثأر من سيتي وإقصائه في طريقه لبلوغ الدور نصف النهائي، وتعزيز آماله بإحراز لقب «التشامبيونزليغ» للمرة الـ15 القياسية في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الإياب في ملعب الاتحاد بالتعادل 1-1، بعد الوقتين الأصلي والإضافي (مجموع المباراتين 4-4)، ليفوز الميرينغي بركلات الترجيح 4-3.