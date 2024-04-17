أتلتيكو مدريد يودع دوري أبطال أوروبا أمام عمالقة دورتموند

تأهّل بوروسيا دورتموند الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-2 بعد أن كان قد خسر في مباراة الذهاب 1-2، ليحجز مقعداً في المربّع الذهبي لأوّل مرة منذ موسم 2012-2013.

سجّل يوليان براندت (34)، الهولندي إيان ماتسان (39)، نيكلاس فولكروغ (71) والنمسوي مارسيل سابيتسر (74) لدورتموند، وماتس هوملس (بالخطأ في مرمى فريقه 49) والأرجنتيني أنخيل كوريا (64) لأتلتيكو.

وبهذا الفوز، تأهل بوروسيا دورتموند إلى منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعداً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز هو الأخر على برشلونة الإسباني.

وهذه المباراة الثانية توالياً التي يفوز فيها دورتموند على أتلتيكو على ملعب "فيستفالن شتاديون" برباعية، بعدما كان سحقه 4-0 في دور المجموعات لموسم 2018-2019.

وبعدما كان دخل مباراة الذهاب بغياب هدّافه الهولندي دونييل مالن بسبب الإصابة، لم يجد المدرب إدين ترزيتش بين خياراته الهجومية في مركز المهاجم الصريح سوى الهدّاف الثاني نيكلاس فولكروغ بسبب إصابة العاجي سيباستيان هالر صاحب الهدف الوحيد ذهاباً، للإصابة أيضاً.

وفضّل ترزيتش البدء بلاعب الوسط الهجومي براندت الذي شارك بديلاً في المواجهة السابقة ورفع المستوى الهجومي للفريق، إلى جانب الإنكليزي جايدون سانشو الذي غاب عن مواجهة الفوز على بوروسيا منشغلادباخ (2-1) في الدوري بسبب الإصابة وتعافى سريعاً.

في المقابل، لم يُجرِ المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سوى تغييرٍ واحدٍ عن المواجهة الماضية، مُدخلاً ماريو هيرموسو بدلاً من البرازيلي صامويل لينو الغائب بسبب تراكم الإنذارات.

