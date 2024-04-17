منتخب مصر يتواصل مع الفيفا لتحديد مصير لاعبه

تواصل مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تحديد الموقف النهائي لمشاركة لاعبه، في معسكر المنتخب المصري القادم وذلك بعد الحصول على البطاقة الحمراء في أخر مباريات الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وطالب منتخب مصر بالحصول على الرد النهائي بشأن التظلم الذي تقدم به اتحاد الكرة المصري على عقوبة محمد حمدي التي تقتضي غيابه عن مباراة بوركينا فاسو المقبلة، وهل يحق للاعب المشاركة أما لا، ومن المقرر أن يخوض

منتخب مصر مباراته أمام بوركينا فاسو، في ثالث جولات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتمنى الجهاز الفني للمنتخب المصري قبول التظلم ومشاركة اللاعب أمام بوركينا فاسو، حيث يُعد محمد حمدي من العناصر الأساسية لدى حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وطالب اتحاد الكرة بأن تكون العقوبة على مباريات منتخب مصر في منافسات تصفيات أمم إفريقيا، وليس في تصفيات كأس العالم، لأن اللاعب طُرد في مباريات الأمم الإفريقية.

ويتربع منتخب مصر على عرش صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط حصدهم من مباراتين.

ويتواجد في مجموعة منتخب مصر بتصفيات إفريقيا لبطولة كأس العالم كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.