شباب الأهلي يحلق بدرع السوبر الإماراتي القطري في الوقت القاتل (فيديو)

فاز شباب الأهلي بلقب النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري عقب فوزه على الدحيل القطري في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، على استاد راشد في دبي.

وحول "فرسان دبي" تأخره بهدف في الشوط الأول عن طريق البرازيلي كوتينيو، إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني، بإحراز الصربي لوكا هدف التعادل، والنجم إيغور جيسوس الهدف الثاني في دقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات الشوط الأول وأهدر عدداً كبيراً من الفرص المحققة، إذ كاد إيغور جيسوس أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما لعب يحيى الغساني ركلة ركنية وقابلها جيسوس برأسه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم (7)، ورد فيليبي كوتينيو بتسديدة قوية بعيدة عن المرمى.

ونشط مؤنس دبور وقاد أكثر من هجمة خطرة، بعدما لعب تمريرة جميلة إلى بالا الذي سدد الكرة فوق العارضة (27)، بينما سدد دبور كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الدحيل شهاب الليثي (29).

وفي الدقيقة 36 أحرز نجم ليفربول وبرشلونة السابق كوتينيو الهدف الأول لفريق الدحيل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بينما أنقذ رينان فيكتور مرمى شباب الأهلي من هدف ثانٍ من كرة لعبها كريم بوضياف (38)، وكاد دبور أن يحرز هدف التعادل من تسديدة قوية أنقذها شهاب الليثي (44).

"صاروخ لا يصد ولا يرد.. هدف ماركة خاصة من كوتينيو"



شاهد هذا الهدف الصاروخي من النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو ليتقدم الدحيل على شباب الأهلي 🚀⚽️#شباب_الأهلي_الدحيل#درع_السوبر_الإماراتي_القطري pic.twitter.com/2ftomYeCqw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 13, 2024

أما الشوط الثاني بدأ الدحيل بقوة وكاد أن يضيف الهدف الثاني في مناسبتين، إذ تألق حارس مرمى شباب الأهلي عادل الهاشمي عندما تصدى لكرة خطرة من تحسين محمد (46) ثم أنقذ مرماه من تسديدة قوية من المعز علي (47).

وفي الدقيقة 55 عاد "فرسان دبي" إلى أجواء اللقاء، بعدما لعب بدر ناصر كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، وقابلها لوكا ميليوفيتش برأسه في المرمى محرزاً هدف التعادل لصاحب الأرض.

لوكا ميليفويفيتش يسجل هدف التعادل لنادي شباب الأهلي من ضربة رأسية مُحكمة⚽️#شباب_الأهلي_الدحيل#درع_السوبر_الإماراتي_القطري pic.twitter.com/Lz9I7BWtOB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 13, 2024

وواصل شباب الأهلي أفضليته في وسط الملعب، ولكن من دون خطورة على المرمى، قبل أن ينشط الفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولعب يحيى الغساني ركلة حرة مباشرة وارتقى لها إيغور جيسوس ولعبها برأسه بالطريقة نفسها التي جاء بها الهدف الأول، مضيفاً الهدف الثاني، ليحقق "فرسان دبي" الفوز" في الوقت القاتل، وينال لقب درع السوبر الإماراتي القطري.