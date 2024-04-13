شباب الأهلي يحلق بدرع السوبر الإماراتي القطري في الوقت القاتل (فيديو)

المصدر:
  • أحمد طارق- دبي
التاريخ:

فاز شباب الأهلي بلقب النسخة الأولى من درع السوبر الإماراتي القطري عقب فوزه على الدحيل القطري في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، على استاد راشد في دبي.

وحول "فرسان دبي" تأخره بهدف في الشوط الأول عن طريق البرازيلي كوتينيو، إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في الشوط الثاني، بإحراز الصربي لوكا هدف التعادل، والنجم إيغور جيسوس الهدف الثاني في دقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات الشوط الأول وأهدر عدداً كبيراً من الفرص المحققة، إذ كاد إيغور جيسوس أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما لعب يحيى الغساني ركلة ركنية وقابلها جيسوس برأسه، ولكن الكرة مرت بجوار القائم (7)، ورد فيليبي كوتينيو بتسديدة قوية بعيدة عن المرمى.

ونشط مؤنس دبور وقاد أكثر من هجمة خطرة، بعدما لعب تمريرة جميلة إلى بالا الذي سدد الكرة فوق العارضة (27)، بينما سدد دبور كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى الدحيل شهاب الليثي (29).

وفي الدقيقة 36 أحرز نجم ليفربول وبرشلونة السابق كوتينيو الهدف الأول لفريق الدحيل من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بينما أنقذ رينان فيكتور مرمى شباب الأهلي من هدف ثانٍ من كرة لعبها كريم بوضياف (38)، وكاد دبور أن يحرز هدف التعادل من تسديدة قوية أنقذها شهاب الليثي (44).

أما الشوط الثاني بدأ الدحيل بقوة وكاد أن يضيف الهدف الثاني في مناسبتين، إذ تألق حارس مرمى شباب الأهلي عادل الهاشمي عندما تصدى لكرة خطرة من تحسين محمد (46) ثم أنقذ مرماه من تسديدة قوية من المعز علي (47).

وفي الدقيقة 55 عاد "فرسان دبي" إلى أجواء اللقاء، بعدما لعب بدر ناصر كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، وقابلها لوكا ميليوفيتش برأسه في المرمى محرزاً هدف التعادل لصاحب الأرض.

وواصل شباب الأهلي أفضليته في وسط الملعب، ولكن من دون خطورة على المرمى، قبل أن ينشط الفريق في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولعب يحيى الغساني ركلة حرة مباشرة وارتقى لها إيغور جيسوس ولعبها برأسه بالطريقة نفسها التي جاء بها الهدف الأول، مضيفاً الهدف الثاني، ليحقق "فرسان دبي" الفوز" في الوقت القاتل، وينال لقب درع السوبر الإماراتي القطري.

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