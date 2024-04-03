يوفنتوس على أعتاب نهائي كأس إيطاليا

وضع يوفنتوس قدماً في نهائي كأس إيطاليا بفوزه على ضيفه لاتسيو 2-0، في ذهاب نصف النهائي.

انتظر البطل التاريخي للكأس حتى الشوط الثاني في اللقاء الذي احتضنه ملعب (أليانز ستاديوم)، وتحديداً مع الدقيقة 50، لفض الاشتباك بهدف أول سجله النجم فيديريكو كييزا.

ثم في الدقيقة 64 عزز النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التقدم بهدف جديد في الدقيقة 64.

وبهذا الانتصار يقطع "البيانكونيري" خطوة كبيرة نحو نهائي البطولة التي يحمل الرقم القياسي في التتويج بها (14 لقباً)، قبل مباراة الإياب التي سيحتضنها ملعب (الأوليمبيكو) في الـ23 من هذا الشهر.

ويسعى يوفنتوس لاستعادة بطولة الكأس الغائبة عنه منذ 2021 عندما توج بها بهدفين لواحد أمام أتالانتا.

يذكر أن نصف النهائي الآخر سيجمع بين فيورنتينا، وصيف النسخة الماضية، وأتالانتا، علما بأن مباراة الذهاب ستقام الأربعاء على ملعب (أرتيميو فرانكي) في فلورنسا.

بينما سيكون ملعب (جيويس ستاديوم) في بيرغامو مسرحاً لمواجهة الحسم في الـ24 من هذا الشهر.

وسيحتضن ملعب (الأوليمبيكو) في روما مباراة التتويج منتصف ماي المقبل.