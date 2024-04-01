شغب في الدوري العراقي.. الجمهور ينزل الملعب وحارس الجوية يضرب بقوة (فيديو)

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  • متابعات - محمد الحتو
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خرجت مباراة القوة الجوية ودهوك في الدوري العراقي لكرة القدم عن النص بعد أحداث شغب طرأت في الدقائق الأخيرة، الأحد، ضمن الجولة الـ20 من البطولة.

ورصدت الكاميرات نزول مشجعين إلى أرض الملعب واعتدائهم على حارس القوة الجوية محمد حميد الذي فرّ هارباً إلى داخل غرف تبديل الملابس، فيما شوهد زميله همام طارق يوجه ركلة قوية على رأس مشجع.

 

وأوقف الحكم المباراة قبل أن تستأنف وتنتهي بفوز دهوك 2-1 في وقت أشهر البطاقة الحمراء للاعبين إبراهيم بايش ومحمد حميد فرحان من القوة الجوية، وموسيس لوكاس من دهوك.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب الدوري العراقي برصيد 45 نقطة، بينما يحتل دهوك المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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