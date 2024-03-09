إلغاء مباريات في ألمانيا بسبب أعمال عنف و«كراهية»

بعد حوادث عنف عدة في دوري كرة القدم للهواة في مدينة بريمن، التي تقع بشمال ألمانيا، ألغى اتحاد الكرة المحلي كل المباريات من فئة الشباب فما فوق في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

ولن تُقام أي مباريات كؤوس أو وديّه في الفترة من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لما ذكره اتحاد بريمن لكرة القدم. وذكر الاتحاد في بيان: «مع الإلغاء، يرسل اتحاد بريمن لكرة القدم إشارة واضحة ضد العنف، والكراهية، والتمييز في بطولاته».

وأضاف: «في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وصلنا إلى ذروة حزينة جديدة في نوعية الحوادث في ملاعبنا الرياضية. لم نعد مستعدين للقبول بهذا الوضع بعد الآن». ووفقاً للبيان، نشبت مشاجرة بعد مباراة للرجال، حيث شهدت ركل رجل في رأسه وقام أحدهم بسحب سكين. وفي مباراة في فئة الشباب، ركض ثلاثة مشجعين للملعب وحاولوا مهاجمة لاعب من الفريق الزائر.

وخلال أكثر من 32 مباراة، تعرض الحكم لإساءات عنصرية وتهديدات بالعنف.