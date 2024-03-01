بنزيما يصدم اتحاد جدة مجدداً.. يغيب عن مواجهة الهلال

تلقى نادي الاتحاد السعودي صدمة جديدة من النجم الفرنسي كريم بنزيام بعدما تأكد غيابه عن القمة المرتقبة أمام الهلال في الدوري المحلي.

وأعلن حامل اللقب عن إصابة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قبل مواجهة الهلال المتصدر في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الجمعة.

وقال الاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها بنزيما على موضع إصابته عن تعرضه لمشكلة في عضلة الساق اليمنى".

وستكون استضافة الهلال لمنافسه الاتحاد أفضل استعداد للفريقين قبل مواجهتها في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

ويدخل الفريقان مباراة القمة وهما في أفضل حال قبل استضافة الهلال لمباراة الذهاب في البطولة القارية يوم الخامس من مارس المقبل على أن يكون الإياب بملعب الاتحاد بعدها بأسبوع واحد.

ويتطلع الهلال لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما انفرد بالرقم القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري محققاً 14 فوزاً ليفض الشراكة مع النصر الذي حقق 13 فوزاً خلال الفترة منذ نوفمبر 2013 حتى فبراير 2014.

كما عاد الاتحاد للمسار الصحيح بثلاثة انتصارات متتالية مع مدربه مارسيلو غاياردو بعد فترة من التراجع.