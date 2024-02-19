الزمالك يواجه الإسماعيلي ويعلن عن إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي.. موعد المباراة

أكد الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد أسامة إصابة الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، بقطع في الرباط الصليبي، في واحدة من أسوأ الإصابات التي يتعرض لها اللاعب الخلوق وذلك بعد تعرضه للإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق منذ عدة أيام، ومن جانب أحر يخوض فريق الزمالك اليوم مباراة قوية أمام الإسماعيلي في الدوري المصري.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد عدة أيام من إصابة اللاعب وعبر تصريحات رسمية أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة عبد الشافي بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب، وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ومن جانب أخر يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمعهما في استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 13 لبطولة الدوري، وفي قمة الجولة.

وخاض الزمالك 8 مباريات في بطولة الدوري المصري حتى الآن، حيث استطاع الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وتلقي الخسارة في 3 لقاءات، ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، لعب الإسماعيلي 11 مباراة في الدوري، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وهُزم في 6 مواجهات، ويتواجد فريق الإسماعيلي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، 8 بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة