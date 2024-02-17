أنشيلوتي يتجنب الحديث عن مبابي في مؤتمر صحافي

تجنب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم السبت التحدث عن انضمام المهاجم كيليان مبابي إلى النادي الملكي في الصيف المقبل، في نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان مبابي (25 عاماً) أبلغ سان جرمان بأنه سيغادر في نهاية الموسم، وفق ما أفاد مصدر مقرب من النادي المملوك قطرياً لوكالة "فرانس برس" الخميس.

ويرتبط اسم قائد منتخب "الديوك" بريال الذي حاول استقطابه إلى العاصمة مدريد في السنوات القليلة الماضية من دون أن ينجح في ذلك.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية زيارة فريقه لمواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني في المرحلة الخامسة والعشرين "أستطيع أن أرى وأسمع وأتفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لكم، لكن ليس بالنسبة لنا، هي مباراة الغد".

وتابع "يمكن للجميع أن يتحدث، وأنا أفهم أنها قصة اليوم.. أريد إنهاء هذا الموسم بشكل جيد والفوز بالألقاب".

وأضاف "هناك الكثير من الوقت المتبقي للتفكير في الموسم المقبل".

ورأى أنشيلوتي أن فريقه لن يتأثر بالشائعات والأحاديث التي ستحيط ببطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 في الأسابيع المقبلة.

وأردف الإيطالي متسائلاً "هل تعتقد أنني أبدو متأثراً؟ لا، لا".

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن مبابي أبلغ ريال بقراره الرحيل عن سان جرمان الثلاثاء.

من ناحيته، رفض الإسباني لويس إنريكي مدرب النادي الباريسي الجمعة التعليق على قرار مبابي، قائلاً "سأتجنب الحديث عن هذا الموضوع حتى تتحدث الأطراف المعنية عنه".

وتابع "كيليان مبابي لم يصرّح بأي شيء علنا ولا النادي أيضا. أنا المدرب وعندما تتحدث الأطراف الأخرى، سأعطي رأيي".