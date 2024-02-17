تغريم لاعب سلة أميركي 75 ألف دولار بسبب طلبه الرحيل علناً

غرَّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مهاجم لوس أنجليس كليبرز، بي.جيه تاكر، أول من أمس، مبلغ 75 ألف دولار، وذلك بسبب تصريحاته العلنية في وقت سابق من هذا الشهر بشأن رغبته في الانتقال إلى فريق آخر. وأدلى تاكر (38 عاماً) بتصريحات صحافية حول رغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر، قبل الموعد النهائي للانتقالات قبل أسبوع. وهذه أكبر غرامة تفرضها الرابطة على لاعب هذا الموسم والأكبر منذ تغريم زميله جيمس هاردن في كليبرز 100 ألف دولار، بسبب تصريحات مماثلة في أغسطس الماضي.

وكان تاكر جزءاً من صفقة تبادلية ضخمة لثلاثة فرق في نوفمبر الماضي، والتي انتقل بموجبها هاردن وتاكر من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى كليبرز.

ولم يلعب تاكر الذي أسهم في تتويج ميلووكي باكس بلقب الدوري عام 2021، مع كليبرز منذ 27 نوفمبر الماضي. ويحتل كليبرز المركز الثالث في المنطقة الغربية بـ36 فوزاً و17 خسارة، قبل فترة الاستراحة بسبب مباراة كل النجوم المقررة غداً.