«هزيمة الانتخابات النصفية» تُشعل صراعاً داخل الحزب الجمهوري الأميركي

مع ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، في الرابع من نوفمبر الجاري، كان شباب جمهوريون في مقهى «باترورثز»، وهو ملتقى أنصار حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، على مسافة قليلة من مبنى الكونغرس في واشنطن العاصمة، يتابعون الأخبار بكآبة.

وسرعان ما مروا بمراحل الحزن المتتالية: الإنكار ثم الغضب ثم القبول، وقال أحدهم: «هذا حدث تاريخي»، مضيفاً: «بالطريقة نفسها التي كانت بها أي حادثة تاريخية».

وحالياً تجري عملية تحليل لاذعة لما حدث داخل الحزب الجمهوري بعد خسارته الانتخابات، ويقر معظم أنصار الحزب بأن الحرب على إيران ألحقت ضرراً انتخابياً جسيماً، بينما تُلقي شريحة من الجمهوريين باللوم على إسرائيل أيضاً.

وهناك إجماع واسع النطاق على أن الناخبين غضبوا من الفساد، لكن الكثيرين يترددون في توجيه أصابع الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب.

وحتى مع استمرار تزايد الشعبوية، لايزال البعض يعلق آمالاً على أن يعود الحزب إلى مبادئه السابقة المتمثلة في الأسواق الحرة والحكومة الصغيرة.

ولسنوات عملت هيمنة ترامب على الحزب على إخفاء تصدعاته، لكن هذه الشقوق أصبحت مكشوفة الآن.

موالون ومنتقدون

داخل حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، لايزال هناك موالون للرئيس، وكانت حاكمة أركنساس، سارة هاكابي ساندرز، من بين الذين رددوا خطاب ترامب بأنه لم يكن مرشحاً في الانتخابات، وقالت: «لا أعتقد أن هذا يمكن أن يعد خطاً موجهاً ضده».

كما لايزال عدد قليل من الشخصيات الإعلامية في الحركة، وبالتحديد مارك ليفين ولورا لومر، يدعمون الحرب على إيران وعلاقة أميركا بإسرائيل.

لكن مجموعة صاخبة من المتشددين في «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، تدعي أن ترامب قد خذل الحركة، بينما لم يوجه نائب الرئيس، جي دي فانس، اللوم إلى ترامب بالاسم، لكنه اتخذ خطوة مفاجئة بإلقاء اللوم على سياسات رئيسه، بما في ذلك الحرب والفشل في خفض التكاليف والعلاقة مع إسرائيل.

وكان مقدمو برامج «البودكاست» من المتشددين في حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، مثل تاكر كارلسون وجو روغان وستيف بانون، قد قطعوا علاقتهم مع ترامب قبل الانتخابات، وأصبحوا أكثر حدة في انتقاداتهم بعد الانتخابات.

وفي الخامس من نوفمبر، زعمت المذيعة ناتالي وينترز، المشاركة في برنامج «غرفة المعركة»، الذي يقدمه بانون، أن مسؤولين في البيت الأبيض مثل وزير التجارة، هوارد لوتنيك، أبرموا «صفقات مشبوهة» وأن «المحتالين الحقيقيين في الإدارة» يشوهون سمعة الحركة بأكملها، لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم إلى ترامب نفسه.

نتائج كارثية

ووصف كارلسون النتائج بأنها «كارثة»، في برنامجه يوم الرابع من نوفمبر، وقال الصحافي الشهير: «يمكنكم تدوين ذلك في تقويمكم، لقد انتهى عهد ترامب»، وهو يلقي باللوم على الحرب والفساد، وقرار الرئيس بتأييد مرشحين مثل دارلين غراهام، شقيقة الراحل ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة، في ولاية كارولينا الجنوبية.

وجادل كارلسون بأن إدارة ترامب كانت تركز بشكل مفرط على مكافحة معاداة السامية.

من جانبه، انتقد ليفين زميله كارلسون بشدة، واصفاً إياه بـ«المخلوق البغيض» الذي عمل على «تخريب الرئيس، والحزب الجمهوري، والانتخابات النصفية».

ومع استمرار الخلافات داخل حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، يأمل «الحرس القديم» للجمهوريين - الذي تضاءل نفوذه بشكل كبير لكنه لايزال متحدياً - العودة من جديد. وأكد نائب ترامب في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مايك بنس، في مقال رأي نُشر في صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن «الشعب الأميركي قد رفض تحول حزبنا (الحزب الجمهوري) نحو الشعبوية الاقتصادية»، كما انتقد بنس الشعبوية التي يتبناها العديد من المرشحين الديمقراطيين.

بدوره، قال بات تومي، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في الفترة من عام 2011 إلى عام 2023، في منشور على منصة «إكس» إن الجمهوريين قد ضلوا الطريق أيضاً، بتبنّيهم سياسة صناعية غير متوازنة، مشيراً إلى حصص الحكومة في شركات تصنيع أشباه الموصلات وتعدين المعادن الأرضية النادرة.

نقد لاذع

كما قدم آخر جمهوري ترشح للرئاسة قبل ترامب في عام 2012، ميت رومني، نقداً أكثر شمولية ولاذعة لسياسة الرئيس على منصة «إكس»، لافتاً إلى الحرب والفساد، فضلاً عن تجاوزاته الداخلية، والإسراف المالي، وإشعال النيران الدبلوماسية، بما في ذلك «سوء استخدام العدالة، وقسوة وكالة الهجرة والجمارك، والعجز المالي الهائل، والتخلي عن الحلفاء، والتقرب من الخصوم».

وقال رومني إن ترامب يعاني «سياسة سيئة»، ويتفق العديد من الجمهوريين التقليديين مع هذا الرأي سراً، لكن قلة قليلة جداً تعترف بذلك حتى في الوقت الحالي.

فئة أكثر مرونة

ومن بين المتشددين من أنصار «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» والحرس القديم، توجد فئة أكثر مرونة من الجمهوريين، يمكن وصفهم بأنهم براغماتيون، أو كما يصفهم البعض بأنهم انتهازيون، فهناك تيد كروز مثلاً الذي من المتوقع أن يكون، بعد هزيمة الجمهوريين، آخر مسؤول جمهوري على مستوى الولاية

إعادة بناء الحزب

وفي تحليله الانتخابي الذي قدمه في برنامج «بودكاست»، تحدث كروز عن الحاجة إلى إعادة بناء الحزب الجمهوري ليكون «حزباً حقيقياً للطبقة العاملة»، لكنه أشار إلى حل يعود إلى ما قبل عهد ترامب، وهو أنه كان على الجمهوريين أن يكونوا «محافظين حقيقيين مؤيدين للسوق الحرة».

كروز المؤيد القديم للسياسة الخارجية القوية والذي هتف ذات مرة تأييداً لحرب ترامب، شعر بأنه مضطر إلى تغيير مساره بعد الانتخابات، قائلاً إن الحرب كان ينبغي أن تكون «قصيرة وحاسمة ومنتهية».

نظرة جديدة

ويأمل الآن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس - الذي انتهت مدة ولايته ولم ينجح في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024 - أن تنظر إليه حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» بنظرة جديدة.

ومثل كروز، كان ديسانتيس من أبرز الصقور، لكنه في الأيام التي سبقت الانتخابات، أبدى تراجعاً عن موقفه المؤيد لحرب إيران، وفي انتقاده الخاص بعد الانتخابات، أشار إلى أن الجمهوريين فشلوا في الوفاء بتعهدهم بنشر الملفات المتعلقة بقضايا فساد أخلاقي.

كما زعم حاكم ولاية فلوريدا المنتهية ولايته، أن المرشح الجمهوري الخاسر لمنصب حاكم ولاية أوهايو، فيفيك راماسوامي، خسر لأنه «يريد استقدام أشخاص، أي عمال أجانب يحملون تأشيرات».

وحث على حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، وإن كان ذلك دون ذكر ترامب بالاسم مباشرة، والذي أجرى صفقات أسهم منذ توليه منصبه أكثر من جميع المشرعين مجتمعين.

مزيد من الخلافات

ومن المرجح أن يندلع مزيد من الخلافات داخل الحزب الجمهوري، وحتى في الوقت الذي يستقطب فانس أنصار «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» المتشددين، فإن الكثيرين داخل أوساط الحركة لا يفضلونه، لأسباب ليس أقلها علاقاته بوادي السيليكون، حيث كان يعمل قبل ترشحه لمجلس الشيوخ.

ويعارض أنصار الحركة المتشددون بشدة الحرب في الشرق الأوسط، التي يدافع عنها وزير الحرب، بيت هيغسيث.

ومع ذلك فإن حملة التطهير التي شنها الأخير ضد الجنرالات الذين يُزعم أنهم «غير موالين» في «البنتاغون»، قد أكسبته معجبين متحمسين داخل التيار اليميني، وإذا تم إقصاء هيغسيث، «فإن الحركة ستفقد بوصلتها»، بحسب توقعات الباحث في معهد الأبحاث «أميركان إنتربرايز»، شون تريندي، خلال فعالية تناولت تحليل نتائج الانتخابات.

عن «الإيكونوميست»

الأكثر التزاماً

يراقب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخلافات داخل الحزب الجمهوري، لكنه في الوقت ذاته يريد أن يعلن نفسه الأكثر التزاماً بشعار «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» على الإطلاق، وذلك عندما أعلن البيت الأبيض، في السادس من نوفمبر، أن ستيفن ميلر، القومي المتشدد في قضايا الهجرة، سيُعيّن رئيساً لمكتب الرئيس، وقال الاستراتيجي الجمهوري، دوغلاس هاي، إن تأييد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب لايزال قادراً على ضمان حصول أي مرشح جمهوري على 30% من الأصوات، وهو ما يكفي غالباً للفوز بالانتخابات، وأضاف: «لا أعتقد أننا سندخل أبداً في حقبة ما بعد ترامب مادام الرئيس على قيد الحياة».

. رغم محاولة فانس استقطاب المتشددين من أنصار «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، فإن الكثيرين داخل أوساط «الحركة» لا يفضلونه.

. هناك إجماع واسع النطاق على أن الناخبين غضبوا من الفساد، لكن الكثيرين يترددون في توجيه أصابع الاتهام إلى ترامب.