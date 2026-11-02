تاكر كارلسون: ترامب قد يشن ضربة نووية على إيران خلال أيام تحت ضغط نتنياهو

قال المذيع الأميركي المحافظ تاكر كارلسون إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يشن ضربة نووية على إيران خلال أيام، تحت ضغط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذراً من أن الأخير يدفع باتجاه استئناف الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على طهران واستهداف منشأة نووية تحت الأرض في جبل «بيكاكس» بالقرب من نطنز.

وأضاف كارلسون، في منشور عبر منصة «إكس»، أن نتنياهو يرى أن بقاءه السياسي وتشكيل حكومته المقبلة يعتمدان على استئناف الحرب، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تدخل مباشر من ترامب لضمان تشكيل حكومة جديدة.

وزعم كارلسون أن مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية، بينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، يمارسون ضغوطاً لصالح نتنياهو، فيما يدعم وزير الخارجية ماركو روبيو أيضاً فكرة توجيه ضربات نووية لإيران.

وأشار إلى أن المنشأة الإيرانية في جبل بيكاكس تقع على عمق كبير داخل الجبل، ما يجعل استهدافها بالأسلحة التقليدية أمراً بالغ الصعوبة، معتبراً أن الضربة النووية هي الخيار العسكري الوحيد المتاح.

في المقابل، استبعد ترامب سابقاً استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى ذلك، ومشيراً إلى إمكانية استخدام قنابل تقليدية شديدة التدمير، من بينها قنبلة «أمّ القنابل».

ونقل التقرير عن المتخصصة في الحروب تحت الأرض دافني ريتشموند باراك قولها إن استهداف المنشأة الإيرانية بالذخائر التقليدية الخارقة للتحصينات لا يزال ممكناً، مستشهدة بالأسلوب الذي استخدمته إسرائيل في استهداف الموقع الذي كان يوجد فيه الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في بيروت عام 2024.

وأوضحت باراك أن إسرائيل استخدمت آنذاك ضربات متتابعة، بلغ مجموع المتفجرات المستخدمة فيها نحو 80 طناً خلال 10 ثوانٍ، لاختراق الطبقات الخرسانية والتحصينات تحت الأرض.

وذكر التقرير أن استهداف جبل بيكاكس قد يتطلب استخدام عدة قنابل خارقة للتحصينات، وربما عشرات منها، في ضربات متتابعة لاختراق الطبقات الصخرية والوصول إلى المنشأة الواقعة في أعماق الجبل.