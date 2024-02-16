ميلان يكتسح رين الفرنسي في الدوري الأوروبي

حقّق ميلان الايطالي فوزًا كبيرًا على حساب رين الفرنسي 3-0 في ذهاب ملحق التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، فيما خيّم التعادل على مباراة مواطنه روما ومضيفه فينورد الهولندي 1-1.

في المباراة الأولى على ملعب سان سيرو، خطا ميلان خطوة كبيرة نحو التأهل بعدما استعرض عضلاته الهجومية بقيادة الانكليزي روبن لوفتوس شيك صاحب الهدفين (32 و48) والبرتغالي رافايل لياو (53).

وواصل لوفتوس شيك تألقه مسجلا هدفه السادس في آخر ثماني مباريات مع روسونيري.

وكان ميلان، صاحب سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قد وقع في مجموعة حديدية في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، فأنهاها ثالثاً بفارق المواجهات المباشرة مع باريس سان جرمان الفرنسي الوصيف بفارق ثلاث نقاط وراء بوروسيا دورتموند الألماني.

لكن تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي تقدّم مستويات طيبة في الدوري الإيطالي، حيث لم تخسر في آخر تسع مباريات ما وضع "روسونيري" في المركز الثالث، بفارق نقطة عن يوفنتوس وثماني عن إنتر الذي يحلّق في الصدارة ولعب مباراة اقل.

وتلقى رين خسارته الرابعة في رحلاته الاخيرة الى إيطاليا، علما انّه دخل اللقاء بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية في الدوري المحلي ليصعد الى المركز السابع، غير انّ ميلان أكرم ضيافته بثلاثية وضعته على مشارف التأهل الى ثمن النهائي.