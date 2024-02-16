الأهلي يعود بعد غياب 52 يوماً.. موعد مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

ينتظر جمهور فريق الأهلي المصري عودة ظهور الفريق مجددا بعد غياب استمر لمدة 52 يوما من أخر ظهور له، وذلك عندما يواجه شباب بلوزداد الجزائري، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة في الجزائر.

ويبحث الأهلي لتحقيق الفوز من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية تواليًا، وكانت آخر مواجهة رسمية خاضها الأهلي، أمام مودرن فيوتشر في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، بنهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، الذي توج به الأهلي المصري وكانت في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي أمام في شباب بلوزداد الجزائري على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة من دور المجموعات، وذلك عند الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المصري صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، حصدها من فوز واحد على ميدياما الغاني، وتعادلين أمام يانج أفريكانز التنزاني خارج الديار وشباب بلوزداد في القاهرة، أما شباب بلوزداد فيأتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصدها من فوز على يانج أفريكانز وتعادل أمام الأهلي وخسارة على يد ميدياما الغاني.

ويطمح فريق شباب بلوزداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور واقتناص 3 نقاط قد يضمنوا له بنسبة كبيرة الصعود لدور الـ8، والتقى الأهلي بنظيره شباب بلوزداد في 3 مباريات سابقة، أحدهما في تلك النسخة وانتهت بالتعادل السلبي، وفي مواجهتين أخرتين كان الفوز من نصيب الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على شباب بلوزداد في مباراتي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2001 ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، وكان الأهلي المصري قد أعلن عن قائمة الفريق للمباراة الهامة.

قائمة الأهلي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - كريم فؤاد - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات، رضا سليم.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - أنتوني موديست.