السخرية من محمد صلاح عقب تتويج كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الإفريقية

تعرض قائد منتخب مصر وهداف ليفربول محمد صلاح، إلى السخرية من لاعبين في منتخب كوت ديفوار عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، والتي أسدل عليها الستار مؤخراً، وذلك دون سبب مقنع أو موقف مشترك بين اللاعبين والنجم المصري.

وفاز منتخب كوت ديفوار بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 على حساب منتخب نيجيريا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحسن واتارا.

وفي المقابل خسر النجم المصري محمد صلاح فرصة جديدة لمحاولة التتويج بأي لقب دولي في مسيرته مع المنتخب المصري، حيث غادر أمم إفريقيا مع منتخب مصر من دور الـ16، ولم يشارك سوى في مباراتين فقط ضد موزمبيق بالجولة الأولى، وتعرض لإصابة أمام غانا في الشوط الأول.

وعقب تتويج كوت ديفوار باللقب، سخر سيرجي أورييه ونيكولاس بيبي، من النجم المصري محمد صلاح، حيث وجها رسالة إلى اللاعب المتواجد مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

وقال لاعب كوت ديفوار سيرجي أورييه، في بث حي على حساب نيكولاس بيبي، عبر انستغرام، ونقله موقع "بطولات" المصري، موجها حديثه إلى محمد صلاح، “صلاح! هذه ميداليتي، أين هي ميداليتك".، ليرد نيكولاس بيبي موجهًا الكاميرا نحوه، ويقول: "لا تملك واحدة حتى، ولن تحصل عليها".

وكان محمد صلاح قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات قبل هذه البطولة، خسر النهائي في نسختي 2017 و2021، وخرج من دور الـ16 مع الفراعنة في 2019.