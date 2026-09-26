صدمة في مصر .. قرار مثير لمحمد صلاح بعد أزمته مع حسام حسن

تسبَّب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بصدمة في بلاده بعد ساعات من التعادل السلبي أمام أنغولا، بعد أن كشف مصدر داخل المنتخب عن تفكير نجم طرابزون سبور التركي بشكل جدي في الاعتذار عن خوض المباراة المقبلة أمام جنوب السودان بداعي الإصابة، وذلك على خلفية حالة الغضب التي انتابته عقب استبداله.

وكشفت مصادر داخل منتخب مصر أن صلاح يشعر بالغضب من قرار حسام حسن استبداله خلال مباراة أنغولا، مشيرًا إلى أن اللاعب يرى أن تكرار استبداله من جانب المدير الفني يأتي لأسباب غير فنية، رغم تأكيد حسام حسن عقب المباراة أن القرار كان مرتبطًا برؤية فنية وبسير المباراة.

وأضاف المصدر أن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سيعقد جلسة عاجلة مع محمد صلاح، في محاولة لإقناع قائد المنتخب بالعدول عن فكرة الاعتذار والاستمرار مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن محاولات تهدئة صلاح مستمرة داخل المنتخب، في الوقت الذي يرى فيه اللاعب، أن حسام حسن يتعمد استبداله في المباريات، وهو ما يتعارض مع التفسير الذي قدمه المدير الفني عقب مواجهة أنغولا.

وشارك محمد صلاح أساسيًا مع منتخب مصر أمام أنغولا في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل أن يقرر حسام حسن استبداله مع بداية الشوط الثاني.

ودفع المدير الفني بأحمد سيد "زيزو" بدلًا من صلاح، كما أجرى تغييرًا آخر بخروج هيثم حسن ومشاركة حمزة عبد الكريم، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي خلال المباراة التي كانت لا تزال تشهد التعادل السلبي.

والتقطت الكاميرات رد فعل صلاح أثناء خروجه من الملعب، حيث ظهرت على وجهه علامات الدهشة عقب قرار استبداله، في لقطة سرعان ما أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير المصرية.

ولم يتمكن منتخب مصر بعد خروج قائده من الوصول إلى شباك أنغولا، لتنتهي المباراة بالتعادل 0-0 على استاد القاهرة الدولي، ويحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشوار التصفيات.

وعقب المباراة، سُئل حسام حسن عن قرار إخراج محمد صلاح، ليؤكد أن التغيير جاء بناءً على "رؤية فنية"، موضحًا أن قرارات التبديل ترتبط بمتطلبات المباراة وسيرها، وأن الهدف منها خدمة مصلحة المنتخب.



