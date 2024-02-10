نهائي كأس مصر في ضيافة السعودية للمرة الأولى

سيُقام نهائي كأس مصر لكرة القدم للمرّة الأولى خارج البلاد، بين الغريمين الأهلي والزمالك في 8 مارس المقبل في ضيافة السعودية، بحسب ما كشف عامر حسين عضو مجلس الادارة الاتحاد المصري والمشرف العام على لجنة المسابقات. وقال حسين في تصريح لقناة "أون تايم سبورتس" أمس: "طُلب مني تعديل الجدول ووضع تصوّر لمباراة نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في 8 مارس"، بدلاً من الموعد السابق في 13 مارس، موضحاً ان الدولة المضيفة للمباراة ستكون "السعودية". وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على انبي 3-0.

وكان اتحاد الكرة تلقى عرضاً لإقامة النهائي لأول مرة خارج البلاد وبالتحديد في السعودية. أحال الملف لوزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية، علماً أن النهائي يشهد حضور مندوب عن رئاسة الجمهورية. ووافق الاتحاد على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين تصل إلى مليون ونصف المليون دولار. ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري.