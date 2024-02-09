تحديد موعد عودة الحارس كورتوا إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أنه تم التوافق داخل إدارة نادي ريال مدريد، والجهاز الطبي، وكذلك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك بخصوص الموعد المرتقب لعودة الحارس الاول للفريق، البلجيكي تيبو كورتوا، وأن ذلك سيكون في نهاية شهر مارس المقبل.

وكان كورتوا تعرض لقطع في الرباط الصليبي منذ الصيف الماضي، وعاد إلى التدريبات فقط خلال الفترة القصيرة الماضية، لكن ريال مدريد لا يريد التسرع في عودته، لذلك تم وضع حد أقصى بنهاية مارس المقبل، والذي قد يتزامن مع خوض ريال مدريد ربع نهائي اأبطال في حال استطاع اجتياز لقاءي الذهاب في ثمن النهائي المقبلين أمام لايبزيغ الالماني.