كأس آسيا.. قطر تتفوق على الأردن بـ"التشكيلة المثالية"

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للدور نصف النهائي من كأس آسيا المقامة حالياً في الدوحة والتي تأهل فيها منتخبي قطر والأردن إلى المباراة النهائية بعد فوز الأول على إيران 3-2، و"النشامى" على كوريا الجنوبية 2-0.

وضمت التشكيلة المثالية الآسيوية 5 لاعبين من قطر هم: أكرم عفيف، لوكاس مينديز، جاسم جابر، معتز علي ومحمد وعد، مقابل 4 لاعبين من الأردن هم: موسى التعمري، يزن النعيمات، عبدالله نصيب والحارس يزيد أبو ليلى.

ويتواجه المنتخبين الأردني والقطري السبت المقبل (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) على استاد لوسيل الذي استضاف كأس العالم 2022 وفازت بلقبه الأرجنتين على حساب فرنسا بركلات الترجيح.