الكشف عن حكم نهائي كأس آسيا بين الأردن وقطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس عن اختيار الحكم الصيني ما نينغ لإدارة المباراة النهائية في كأس آسيا لكرة القدم بين المنتخب الأردني ونظيره القطري "حامل اللقب".

وتقام المباراة النهائية للبطولة القارية، السبت المقبل، الساعة 19:00 على ستاد لوسيل في الدوحة.

وكان منتخب الأردن قد تأهل للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل في حين تأهل القطري بتغلبه على منتخب إيران 3-2.