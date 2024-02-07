محمد صلاح يوجه رسالة للبرتغالي فيتوريا عقب الإقالة من منتخب مصر

حرص قائد منتخب مصر محمد صلاح، على توجيه رسالة وداعية خاصة للمدرب البرتغالي فيتوريا، عقب إقالته من تدريب منتخب مصر، وهو ما لم يفعله صلاح من قبل مع المدربين المقالين من تدريب الفراعنة، وجاءت الرسالة قبل إعلان اتحاد الكرة المصري تولي حسام حسن مدربا لمنتخب مصر بدقائق قلية، وهو ما أثار الجدل عند بعض الجماهير عن علاقة محمد صلاح بحسام حسن.

ونشر محمد صلاح صورة له مع فيتوريا على حسابه في موقع "إنستغرام" وكتب عليها: "المدرب، شكرا على كل شيء.. أتمنى لك الأفضل في المستقبل".

وكان ترك فيتوريا منصبه بعد إقصاء المنتخب المصري من الدور الثمن النهائي لكأس إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار، وكان فيتوريا تسلم مسؤولية تدريب منتخب مصر في يوليو 2022 خلفا للمدرب المحلي إيهاب جلال لكنه أقيل سريعا من منصبه.