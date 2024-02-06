بعدما خذل جمهور هونغ كونغ.. ميسي يصدم جمهور فيسيل كوبي الياباني

قال نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي الثلاثاء إن إصابته "تتحسن" لكنه لا يضمن أنه سيكون جاهزا للعب في المباراة الودية لفريقه إنتر ميامي الأميركي ضد فيسيل كوبي الياباني الأربعاء استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح ميسي في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول تواجده أمام بطل اليابان: "لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من اللعب. لكنني أشعر بتحسن كبير وآمل أن أتمكن من اللعب. اليوم بعد الظهر سنتدرب وسأحاول. لدي شعور جيد مقارنة بما كنت عليه.

وتتزايد الإثارة استعداداً للمباراة الودية التي ستقام على الاستاد الوطني في طوكيو، حيث تزين ألوان إنتر ميامي الوردية أجزاء من حي شيبويا العصري بالمدينة.

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة بين 10 آلاف ين (68 دولارا) و200 ألف ين (1346 دولارا) مع أسعار أعلى لباقات "التجربة الخاصة".

وقبل يومين، أطلق المشجعون الغاضبون في هونغ كونغ صيحات الاستهجان على ميسي والمالك المشارك للنادي الأميركي النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام وطالبوا باسترداد أموالهم في استاد هونغ كونغ، بسبب عدم مشاركة المتوج بلقب مونديال قطر مع منتخب بلاده.

وبقيَ المتوج بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم ثماني مرات جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية التي انتهت بفوز فريقه على منتخب من نجوم الدوري في هونغ كونغ 4-1 الأحد.

وطالبت حكومة هونغ كونغ بتفسير من منظمي المباراة.

وقال ميسي: "كان من سوء الحظ أنني لم أتمكن من اللعب في هونغ كونغ"، مضيفا "لسوء الحظ، يحدث هذا في كرة القدم، في أي مباراة يمكن أن يحدث أنك لا تستطيع اللعب. أريد دائمًا المشاركة، أريد أن ألعب، خاصة في هذه المباريات التي نسافر فيها بعيدا ويريد الناس مشاهدة مبارياتنا. آمل أن نتمكن من العودة ولعب مباراة في هونغ كونغ".

وجاءت هذه الضجة بعد دخول ميسي البالغ من العمر 36 عامًا كبديل قبل ست دقائق من نهاية مباراة ميامي السابقة في السعودية الخميس الماضي.

وأوضح "البرغوث": "لقد لعبت الدقائق التي لعبتها لأرى كيف أشعر. أجريت لاحقًا فحصًا بالرنين المغناطيسي وتبين أنني مصاب بوذمة (تورم)".

وكان فوز إنتر ميامي في هونغ كونغ هو الأول له في خمس مباريات تحضيرية للموسم الجديد. تعادل في المباراة الاولى مع منتخب السلفادور سلبا، وخسر أمام مواطنه إف سي دالاس 0-1، والهلال السعودي (3-4) والنصر السعودي (0-6).

ويلعب الفريق الاميركي مباراة ودية أخرى على أرضه أمام نيويلز أولد بويز الأرجنتيني الأسبوع المقبل، قبل أن يبدأ الموسم الجديد للدوري في 21 فبراير الحالي.