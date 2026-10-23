«دبي كوميرسيتي» تتعاون مع هونغ كونغ لدعم توسع شركات التكنولوجيا

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية، تعاونها مع مجمع «هونغ كونغ – شينزن للابتكار والتكنولوجيا»، بهدف تسهيل توسع شركات التكنولوجيا بين دبي وهونغ كونغ، وتعزيز وصولها إلى أسواق المنطقة والصين والأسواق العالمية.

ويشمل التعاون إطلاق برنامج لتبادل شركات التكنولوجيا، يتيح للشركات العاملة في «دبي كوميرسيتي» استكشاف فرص تأسيس أعمالها في مجمع «ذا لوب هونغ كونغ بارك»، والانطلاق منه إلى أسواق هونغ كونغ والبر الرئيس للصين، في حين يتيح للشركات من هونغ كونغ الاستفادة من بيئة الأعمال في دبي لتوسيع أنشطتها في الإمارات والمنطقة.

وجرى الإعلان عن التعاون خلال «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة «شينزن»، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، بحضور مدير عام «دبي كوميرسيتي»، آمنة لوتاه، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهات المشاركة.

وقالت آمنة لوتاه، إن «التعاون يدعم جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً للاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات النوعية، من خلال ربط منظومات الأعمال والابتكار، وفتح أسواق جديدة أمام شركات التكنولوجيا، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضافت أن «دبي كوميرسيتي» تعمل على تطوير شراكات دولية توفر للشركات بيئة داعمة للنمو، تجمع بين البنية التحتية والخدمات المتخصصة وشبكات العلاقات الدولية، بما يساعدها على دخول أسواق جديدة وتوسيع أنشطتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجمع «هونغ كونغ – شينزن للابتكار والتكنولوجيا»، فينسنت ما، إن «التعاون يتيح لشركات التكنولوجيا الاستفادة من الخبرات والشراكات وفرص الاستثمار لدى الجانبين، ويدعم توسعها في الأسواق الدولية».

ويتضمن التعاون تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وإتاحة الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والمساحات المكتبية وخدمات الدعم، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة للإرشاد واستعراض الحلول التقنية وربط الشركات بالمستثمرين المحتملين.

ويعمل مجمع «هونغ كونغ – شينزن للابتكار والتكنولوجيا» ضمن منطقة «هيتاو» للتعاون في الابتكار العلمي والتكنولوجي، ويوفر للشركات فرصاً للتواصل مع منظومة الابتكار في منطقة الخليج الكبرى بالصين.