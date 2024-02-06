مصر تشارك بـ 22 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للألعاب المائية

يشارك المنتخب المصري للسباحة بوفد يضم 22 لاعباً ولاعبة لخوض منافسات السباحة القصيرة والغطس والسباحة التوقيعية، ببطولة العالم للألعاب المائية، التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال الفترة من الثاني وحتى 18 فبراير الجاري.

ويضم منتخب مصر أحمد أكرم، عبدالله نصر، عبدالرحمن سامح، فريدة عثمان، وفيما يضم منتخب الغطس كلًا من مها عامر، محمد فاروق، ملك الحسين، رامز ضياء، محمد نعمان، عمر معتز، وفيما يتكون منتخب السباحة التوقيعية كلًا من اللاعبات ليلى علي، نهال نبيل، هانا هيكل، ملك طوسون، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمى مرعي، أمينة طارق، ملك أكرم، مريم أحمد، فريدة عبدالباري، أمينة الفقي.

وقال مدرب المنتخب المصري للغطس محمد عيسى إن منتخب بلاده يضم العديد من اللاعبين المميزين في بعض المسابقات، حيث تم توفير فترة إعدادية جيدة خلال الفترة الماضية من أجل الظهور بالمستوى المأمول في هذه البطولة.

وأضاف: "نأمل أن نحقق نتائج إيجابية على غرار اليوم الأول بعد تحقيق ميدالية برونزية، ووصولنا للنهائيات يعد مؤشراً إيجابياً تجاه الحصول على ميدالية ثانية، بعد نجاح السباحة المصرية مها خالد عامر في الحصول على الميدالية البرونزية لمنافسات الغطس 1 متر سلم متحرك سيدات".