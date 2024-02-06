عقب غيابه عن المعسكر في الإمارات.. بنزيمة يعود إلى تدريبات الاتحاد

انتظم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم بالتدريبات الجماعية للفريق الأول، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو خلال الفترة الماضية.

وخضع بنزيمة (36 عاماً) لبرنامج تأهيلي مع الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد استبعاده من التدريبات الجماعية من جانب المدرب غاياردو، بعد سفره الى فرنسا وعدم انتظامه في معسكر الإمارات خلال فترة التوقف لافساح المجال أمام مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا.

ومن المقرر أن يعود بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، من جديد للمشاركة مع الاتحاد في المباريات بصورة طبيعية مع عودة منافسات الدوري.

وأكد غاياردو أن مسألة مشاركة مهاجم ريال مدريد الاسباني السابق الذي سجّل 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في الدوري، في المباريات معتمدة على جاهزيته الفنية والبدنية.

ونجح الاتحاد في غياب بنزيمة في الفوز على الفيصلي 4-0 في ربع نهائي الكأس الأحد.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في الدوري برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات مقابل أربعة تعادلات وست هزائم.

ويُعدّ بنزيمة أحد أبرز النجوم الكبار الذين وفدوا إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب مواطنه وزميله الحالي نغولو كانتي، البرازيلي نيمار (الهلال)، الجزائري رياض محرز (الأهلي) والسنغالي ساديو مانيه (النصر)، وذلك بعدما سبقهم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في الموسم الماضي.