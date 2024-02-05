تعرف إلى صفقات الزمالك الجديدة عقب نهاية عهد مرتضى منصور

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي نهاية أزمة القدي الذي يعاني منها الفريق منذ أكثر من عام حرمته في إبرام العديد من الصفقات أثناء فترة تولي الرئيس السابق مرتضى منصور قيادة "البيت الأبيض"، حيث أعلن النادي بشكل رسمي، عن صفقاته الجديدة التي تمت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خلال مؤتمر صحافي.

حيث قرر مجلس الإدارة أقامة مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكل الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب.

ويذكر أن الزمالك تعاقد بشكل رسمي مع كلا من، الأوغندي ترافيس موتيابا، ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا ومهاب ياسر لاعب فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاته لاعب فريق طلائع الجيش وسيف جعفر لاعب فريق بيراميدز وأحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي وناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر وعبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز.

كما تعاقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز مديراً فنياً لقيادة القلعة البيضاء لمدة موسم نصف، ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.