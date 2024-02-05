هدف أسطوري يضيع على النجم المغربي حارث (فيديو)

حرمت العارضة النجم المغربي أمين حارث لاعب مرسيليا الفرنسي من تسجيل هدف أسطوري خلال مواجهة مضيفه ليون في الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما سدد كرة من علامة منتصف الملعب أثناء تنفيذ ضربة بداية المباراة التي انتهت لاحقاً بفوز ليون 1-0.

ولم يحالف الحظ حارث في تسجيل هدف كان سيدون بين الأجمل في تاريخ كرة القدم وربما كان سيحصد جائزة "بوشكاش" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأجمل هدف في 2024.

Amine Harit, maçın başlama düdüğü ile beraber kaleyi yokluyor. 🤩 pic.twitter.com/LftiapVEqU — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) February 5, 2024

يذكر أن الفرنسي ألكسندر لاكازيت سجل هدف فوز ليون ليرفع رصيد فريقه إلى 19 نقطة في المركز الـ15، في وقت تجمد رصيد مرسيليا عند 29 نقطة في المركز الثامن.