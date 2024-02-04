أرسنال يسقط ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي في غياب محمد صلاح

تعرض المتصدر فريق ليفربول لخسارة قاسية في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي أمام فريق أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقان في استاد الإمارات معقل فريق أرسنال، وذلك في المباراة التي لم يقدم فيها ليفربول المردود المنتظر في غياب هداف الفريق محمد صلاح، ليخسر ويقترب من الأرسنال ومانشستر سيتي الذي أصبح في حاجة إلى فوز في مباراتيه المؤجلتين لاعتلاء الصدارة مجدداً.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 49 مقابل 51 نقطة لفريق ليفربول المتصدر بينما يملك مانشستر سيتي 46 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين، وعاد أرسنال بذلك الى سباق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004، ويدين فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالانتصار الى الحارس البرازيلي لليفربول أليسون بيكر الذي يتحمل الى حد كبير مسؤولية الهدفين الثاني والثالث اللذين سجلهما البرازيلي غابريال مارتينيلي (67) والبلجيكي البديل لياندرو تروسار (2+90).

وقد يشكّل الانتصار الفرصة الأخيرة لأرسنال من أجل إحياء آماله بلقب غائب عن خزائنه منذ أيام مدربه الفرنسي الأسطوري أرسين فينغر، لأنه بات على بعد نقطتين من فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، ما سيصبّ أيضاً في صالح مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتخلف بفارق 5 نقاط أيضاً عن "الحمر" قبل أن يحل الإثنين على برنتفورد مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في اللقاء وترجم هذا التفوق الى هدف في الدقيقة 14 عبر بوكايو ساكا الذي كان في المكان المناسب ليتابع الكرة في الشباك الخالية، وذلك بعدما صد أليسون تسديدة زميله الألماني كاي هافيرتس، رافعاً رصيده الى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم.

وواصل أرسنال أفضليته لكنه دخل استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه بعد تلقيه هدفاً في الثواني الأخيرة بالنيران الصديقة عبر المدافع البرازيلي غابريال الذي حول الكرة بيده في الشباك، نتيجة خطأ من زميله الفرنسي وليام صليبا الذي حاول حماية الكرة أمام الكولومبي لويس دياس لكن الأخير شاكس ووصل اليها وأصابها بقدمه لتصطدم بيد مدافع "المدفعجية" وتدخل الشباك (3+45).

وبعدما تبادل الفريقان الهجمات في بداية الشوط الثاني مع خطورة أكبر من جانب أرسنال، أهدى المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وأليسون "المدفجعية" التقدم مجدداً حين حاول الأول حماية الكرة كي تصل الى زميله البرازيلي، لكن الأخير أخطأ في إصابتها ليخطفها مواطنه غابريال مارتينيلي ويسددها في الشباك الخالية (67).

وتعقدت مهمة ليفربول في الدقائق الأخيرة حين اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد الفرنسي إبراهيما كوناتي بالانذار الثاني (88)، ثم تأكدت الهزيمة الثانية فقط لفريق كلوب هذا الموسم بعدما اهتزت شباكه بالهدف الثالث عبر البلجيكي البديل لياندرو تروسار الذي توغل من بعد منتصف الملعب بقليل وتلاعب الدفاع قبل أن يسدد من زاوية ضيقة بين ساقي أليسون (2+90).