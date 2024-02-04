إجازة آسيوية وإفريقية.. 3 مباريات نارية في الدوري الأوروبية

يشهد اليوم الأحد عدم إقامة مباريات في بطولتي كأس آسيا وكأس إفريقيا بعدما وصلتا البطولتين إلى مرحلة نصف النهائي، بينما تقام مجموعة من المباريات القوية في الدوريات الأوروبية أبرزها يجمع آرسنال مع ليفربول في الدوري الإنجليزي وريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وإنتر ميلان مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد

الدوري الإنجليزي

18:00بورنموث-- : --نوتينغهام فورست

18:00تشيلسي-- : -- وولفرهامبتون

18:00مانشستر يونايتد-- : --وست هام يونايتد

20:30آرسنال -- : -- ليفربول

الدوري الإسباني

17:00فياريال -- : -- قادش

19:15أوساسونا-- : --سيلتا فيغو

21:30ريال بيتيس-- : --خيتافي

00:00ريال مدريد-- : --أتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي

15:30تورينو -- : -- ساليرنيتانا

18:00نابولي -- : -- هيلاس فيرونا

21:00أتالانتا -- : -- لاتسيو

23:45إنتر ميلان-- : --يوفنتوس

الدوري الألماني

18:30فولفسبورغ-- : --هوفنهايم

20:30لايبزيغ -- : -- يونيون برلين

الدوري الفرنسي

16:00موناكو -- : -- لوهافر

18:00ليل-- : --كليرمون فوت

18:00ميتز -- : -- لوريان

18:00إستاد ريمس -- : -- تولوز

20:05إستاد بريست -- : -- نيس

23:45ليون-- : --مارسيليا

كأس السوبر البرازيلي

23:00بالميراس-- : --ساو باولو

كأس خادم الحرمين الشريفين

19:15الفيصلي-- : --الاتحاد