أتلتيك بلباو يبقي آماله بمقعد في دوري أبطال أوروبا

أبقى أتلتيك بلباو على آماله بمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عندما أكرم وفادة ضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الباسكي بفوزه الى يوري برشيش صاحب هدفين (3 و16) وغوركا غوروسيتا (62) وإيكر مونيين (89).

وعاد أتلتيك بلباو الى سكة الانتصارات في الدوري بعد خسارة امام فالنسيا 0-1 وتعادل مع قادش 0-0، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم معززا موقعه في المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين خلف برشلونة الرابع وأتلتيكو مدريد الثالث واللذين يلعبان خارج قواعدهما أمام الافيس السبت وريال مدريد المتصدر الاحد.

في المقابل، تجمّد رصيد ريال مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويقدّم بلباو عروضا قوية في الفترة الاخيرة بعد ان تأهل الى نصف نهائي كأس إسبانيا بفوزه الكبير على برشلونة 4-2.

وتستكمل المرحلة السبت بلقاءات تجمع فالنسيا والميريا، غرناطة ولاس بالماس، جيرونا ثاني الترتيب وريال سوسييداد.

وتختتم الاحد عندما يلتقي فياريال مع قادش، أوساسونا مع سلتا فيغو، ريال بيتيس مع خيتافي ورايو فايكانو مع اشبيلية.