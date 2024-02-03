مدرب أوزبكستان: يجب على قطر الشعور بالقلق لمواجهتنا

اعترف المدير الفني للمنتخب الأوزبكي، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، بصعوبة مواجهة فريقه مع نظيره القطري، غداً السبت، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا المقامة حالياً في قطر.

وتوقع المدرب كاتانيتش في تصريح له خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، صعوبة المباراة شأنها في ذلك شأن باقي المباريات التي خاضها المنتخب الأوزبكي، معرباً عن تطلعه لتقديم أداء جيد وبذل قصارى الجهد لبلوغ الدور القادم.

وتابع كاتانيتش: "قمنا بالتحضير بشكل جيد، وأنا واثق من قدرة اللاعبين على الظهور بالمستوى المميز، ونعرف قوة المنتخب القطري الذي يتوجب عليه اللعب بحذر ويشعر بالقلق لمواجهتنا، وسنتعامل بالشكل المناسب مع طبيعة هذه المواجهة".

وأوضح أنه قام بتحليل أداء المنتخب القطري، مضيفاً أنه رغم تحقيق الفوز على المنتخب القطري في الماضي، إلا أن ذلك لا يعد مقياساً دقيقاً لمباراة اليوم، الذي يرى المدرب السلوفيني أنها ستكون مختلفة تماماً.

وكان المنتخب الأوزبكي قد تأهل لدور الثمانية، بعد فوزه على منتخب تايلاند 2-1 في دور الستة عشر، فيما تغلب منتخب قطر على فلسطين 2-1 في الدور ذاته.