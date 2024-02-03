لقب الدوري الإنجليزي يمنح مانشستر سيتي 176 مليون إسترليني

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي في تقريرها السنوي الصادر الجمعة عن أن اللقب الثالث على التوالي للدوري الممتاز العام الماضي منح مانشستر سيتي مبلغاً قياسياً قدره 176.2 مليون جنيه إسترليني بزيادة 15 بالمائة عن الموسم السابق.

وحصل آرسنال على 172.2 مليون جنيه إسترليني مقابل حصوله على المركز الثاني، بينما حصد مانشستر يونايتد على 168.3 مليون جنيه إسترليني يليه نيوكاسل يونايتد 164.3 مليون جنيه إسترليني.

وحصل كل من توتنهام هوتسبير وتشيلسي وويست هام يونايتد وإيفرتون ونوتنغهام فورست على أكثر من الأندية التي أنهت الموسم أعلى منها في الترتيب بسبب عرض المزيد من المباريات على شاشات التلفزيون مباشرة.

وحتى ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير والذي هبط للدرجة الثانية، حصل على 103.6 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر تقرير موسم 2022-2023 أن الملاعب امتلأت بنسبة 98.7 بالمئة –وهي زيادة طفيفة عن الموسم السابق– مع 43 بالمائة من الحضور تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، و28 بالمئة منهم من الإناث.

وبلغ عدد الجماهير التي شاهدت المباريات 900 مليون متفرج ليصبح الدوري الأكثر مشاهدة في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز في التقرير "توج الموسم بفوز اثنين من أنديتنا في مسابقات الأندية الأوروبية. وبعد فوزه بالدوري الممتاز (وكأس الاتحاد الإنجليزي)، فاز مانشستر سيتي بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا ضمن الثلاثية، في حين أن فوز ويست هام يونايتد بلقب دوري المؤتمر الأوروبي منحه أول ألقابه الكبيرة منذ أكثر من 40 عاماً".

وأعلنت رابطة الدوري عن صفقات بث جديدة قياسية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع سكاي سبورتس وشبكة (تي.إن.تي سبورتس) وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) من عام 2025 إلى 2029.

وأضاف ماسترز إن هذه الاتفاقيات تؤكد "قوة الدوري الإنجليزي الممتاز وهي شهادة تصب في صالح أنديتنا واللاعبين والمدربين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية في العالم في ملاعب مكتملة العدد، وللجماهير الذين يصنعون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع".