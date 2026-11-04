تدخل حيز التنفيذ خلال 2027.. بريطانيا تعلن تغييرات على شروط الإقامة الدائمة

أعلنت الحكومة البريطانية مضاعفة مدة انتظار عدد من المهاجرين للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، من خمس إلى عشر سنوات، مع استثناء أصحاب الدخل المرتفع والعاملين في قطاعات حيوية، خلال 2027.

وبموجب التغييرات، سيتعين على الأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 50 ألف جنيه إسترليني الانتظار عشر سنوات للحصول على الإقامة الدائمة، ما لم يكونوا مشمولين بإعفاء، فيما على اللاجئين الذين وصلوا إلى بريطانيا من خلال طرق غير قانونية الانتظار 20 عاماً إذا كانوا يعملون أو يدرسون، و30 عاماً إذا لم يكونوا يعملون أو يدرسون.

ويسمح لأصحاب الدخل المرتفع الذين تتجاوز رواتبهم 50 ألف جنيه إسترليني سنوياً، وكذلك العاملون الذين ساهموا في قطاعَي الصحة والتعليم، مثل الأطباء والمعلمين، سيتمكنون من الحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.

كما يسمح لأصحاب الدخول الأعلى، الذين يتقاضون أكثر من 125 ألف جنيه إسترليني سنوياً ويخضعون لأعلى شريحة ضريبية، سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات.