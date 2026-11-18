انخفضت أسعار المنازل في وسط لندن 7.2% حتى نهاية سبتمبر 2026، مسجلة أكبر انخفاض للأسعار منذ أغسطس 2009، وفق صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني تراجع متوسط أسعار المنازل في أحياء وسط لندن بنسبة 7.2% خلال 12 شهراً المنتهية في سبتمبر، ليبلغ نحو 664 ألف جنيه إسترليني.

وفي العاصمة ككل، بلغت نسبة التراجع 3.5%، قادها انخفاض أسعار الشقق بنسبة 6.3%، الذي يحدث للشهر 14 على التوالي.

وأضافت أنه بالمتوسط ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا 1.2% حتى نهاية سبتمبر، ليرتفع متوسط قيمة العقارات في البلاد إلى 273 ألف جنيه أسترليني.

وعزا خبراء العقار انخفاض الأسعار إلى القيمة المرتفعة لفوائد شراء العقارات، والقدرة المحدودة للمشترين أول مرة، ما يهدد لندن بالتراجع عن التعافي في عقارات بريطانيا.