"كان يطبخ لنا ويطعمنا".. تصريح لاعب برازيلي عن رونالدو

كشف لاعب مانشستر يونايتد السابق البرازيلي أندرسون أوليفيرا بأن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو استضافه واللاعب المخضرم ناني في منزله لمدة عام كامل عندما كانوا معاً بقميص "الشياطين الحمر".

وقال لصحيفة"غلوبو" البرازيلية: "عشت أنا وناني في منزل كريستيانو لمدة عام تقريبا، ثم غادرنا لأنه لم نكن ننفق أي شيء، ولم يكن يرغب في رحيلنا أبدا"، مشيراً إلى أن "رونالدو ساعده في فترته الأولى بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد".

وأوضح: "كان يأخذنا إلى التدريبات ويطبخ لنا ويطعمنا.. لم أنسى هذه المواقف من رونالدو أبداً".

وختم: "لو كنت أملك خمسة في المئة من عقليته لكنت من بين أفضل 20 لاعب خط وسط في العالم ذلك الوقت".