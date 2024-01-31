موراي يرفض الاستسلام في سن الـ 36

رد آندي موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على منتقدين قالوا إن استمراره في اللعب في سن 36 سيضر بكل ما حققه سابقا في عالم التنس وذلك بعد خروج اللاعب الاسكتلندي من الدور الأول لبطولة للمرة الثالثة تواليا في بداية الموسم.

وبث موراي الروح من جديد في مسيرته بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في 2019 لكنه عانى للوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولات الكبرى إذ أخفق في تجاوز الدور الثالث لأي بطولة كبرى منذ وصوله إلى دور الثمانية في ويمبلدون في 2017.

وبعد الخروج من الدور الأول في برزبين وملبورن بارك، دفعت هزيمة موراي أمام الفرنسي بينوا بير في مونبلييه أمس الثلاثاء مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى طرح سؤال "في أي نقطة سيبدأ المقاتل الشجاع الإضرار بإرثه؟"

ورد موراي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر قائلا "تشويه إرثي؟ هل تسدي لي معروفا، أنا في لحظة رهيبة الآن، سأمنحك ما تريد".

وأضاف المصنف الأول عالميا سابقا والبطل الأولمبي مرتين "معظم الناس قد يستسلمون لو كانوا في وضعي الآن. لكنني لست معظم الناس وعقلي يعمل بشكل مختلف.

"لن أستسلم. سأواصل القتال والعمل على تقديم العروض التي أعلم أنني قادر على تقديمها".

وانتقد آندي روديك بطل أمريكا المفتوحة السابق تقرير هيئة الإذاعة البريطانية وقال إنه لا يوجد شيء يمكن أن ينتقص من إنجازات موراي.

وأضاف "لا يمكن لأي أحد أن يسلب شخصا الإرث الذي تركه. الإنجازات تبقى إلى الأبد"