استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الأربعاء وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي أعلن إبرام البلدين اتفاقا للتعاون العسكري، بعد أقل من عام على إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو في عملية للقوات الأميركية.

وبثّ التلفزيون الرسمي مشاهد للرئيسة ووزير الدفاع جنبا إلى جنب في القصر الرئاسي في كراكاس، حيث حضر مسؤولون أميركيون كبار، قبيل زيارة مقررة لهيغسيث إلى كولومبيا في وقت لاحق.

وقال هيغسيث في تصريحات بثها التلفزيون "نأمل أن نتمكن من وضع هذا موضع التنفيذ، من خلال تعميق تعاوننا وشراكتنا في مجال الدفاع".

وقبل هذا الاعلان، بثّ التلفزيون لقطات أظهرت وزير الخارجية أوليفر بلانكو وهو يستقبل هيغسيث، ومصافحة الأخير وزير الدفاع الفنزويلي غوستافو غونزاليس لوبيز.

تحكم رودريغيز فنزويلا تحت رقابة واشنطن، منذ أن احتجزت قوات أميركية سلفها مادورو في عملية خاصة في كراكاس في مطلع يناير.

ومن فنزويلا، ينتقل هيغسيث الى بوغوتا حيث بات لواشنطن حليف جديد آخر، مع فوز المليونير اليميني أبيلاردو دي لا إيسبرييا بالرئاسة وتنصيبه في أغسطس.

تأتي زيارة هيغسيث إلى كولومبيا بعد أن ألغى نائب الرئيس جاي دي فانس زيارة كانت مقررة هذا الشهر.

وأعلن وزير الدفاع الكولومبي خورخي إدواردو مورا الثلاثاء عن زيارة مرتقبة لنظيره الأميركي، وأبلغ البرلمان أن بلاده ستتسلم خلالها طائرة عسكرية من طراز "سي-130".