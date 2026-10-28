عشرات القتلى والمصابين في حادث تصادم قطارين في إسبانيا

قُتل 68 شخصا على الأقل في حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة في إسبانيا الأربعاء، وفق حصيلة أولية يُرجح أن ترتفع، في ما يعدّ واحدا من أسوأ حوادث القطارات في أوروبا منذ قرن.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في موقع الحادث بإقليم كاستيا لا مانشا (وسط) أحد القطارين وقد اصطدم بالآخر، فيما سقطت عربات وسط حطام معدني عند أسفل منحدر.

وشوهدت عشرات مركبات الطوارئ تتنقل بسرعة من موقع الحادث وإليه، فيما حلّقت مروحيات في الأجواء خلال عمليات بحث مكثفة عن ناجين ووصلت إلى الموقع عدة مركبات سوداء تابعة لإحدى شركات الخدمات الجنائزية.

وقال رئيس حكومة إقليم كاستيا لا مانشا إميليانو غارسيا باخي للصحافيين إن حصيلة القتلى ارتفعت من 64 إلى 68، مرجّحا العثور على مزيد من الضحايا.

وأفادت متحدثة باسم حكومة إقليم كاستيا لا مانشا وكالة فرانس برس بإصابة أكثر من مئة شخص، نُقل 58 منهم إلى المستشفى، بينهم 15 في حالة حرجة.

وأكدت شركة السكك الحديد الوطنية الإسبانية "رينفي" في بيان تعليق حركة القطارات على الخط الرئيسي الفائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب إسبانيا، بعدما تعرض أحد قطاراتها لحادث اصطدام بقطار تابع لشركة "إيريو" الإسبانية الخاصة.

ووقع التصادم بين بلدتي مورا وأورغاز، أثناء توجه القطارين من العاصمة مدريد نحو مدينة إشبيلية في إقليم الأندلس.

وأكد المتحدث باسم حكومة إقليم كاستيا لا مانشا أن قوة الاصطدام أدت إلى خروج عربتين تابعتين لقطار "إيريو" عن مسارهما وسقوطهما على جانب السكة الحديدية عند منحدر ترابي، مشيراً إلى أن السلطات المختصة وفرق التحقيق تعمل على تحديد الأسباب الفنية للحادث.