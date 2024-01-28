استبعاد نيمار من قائمة الهلال السعودي.. الغموض يحيط موعد عودته

أكد مسؤولو نادي الهلال السعودي أن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق إلى الرياض لاستكمال برنامجه العلاجي في مقر النادي لم تتحدد بعد.

وأصيب نيمار بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوروجواي في 18 أكتوبر الماضي، وأجرى بعدها عملية جراحية في مستشفى ببلاده على يد رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الأحد عن مصدر هلالي رسمي في تصريحات خاصة قوله "عودة البرازيلي نيمار إلى الرياض من أجل استكمال برنامجه العلاجي لم تتحدد بعد، ولا يوجد هناك وقت رسمي لذلك".

وأضاف المصدر ذاته "الجهاز الطبي في النادي بقيادة الإسباني خيمينيز طبيب الفريق الأول يتابع آخر التطورات والتقارير الخاصة بتأهيل نيمار بعد عملية الرباط الصليبي والغضروف خاصة بعد أن دخل المرحلة الثانية من التأهيل الذي يخضع له في مقر إقامته".

وكانت مصادر "الرياضية" أشارت في عددها الصادر 20 يناير الماضي إلى أن إدارة الهلال ستسقط النجم البرازيلي من قائمة الفريق دون إجراء فسخ عقد بين الطرفين لقيد مواطنه رينان لودي بديلا له في قائمة الـ 8 أجانب.

يشار إلى أن الهلال تعاقد في الصيف الماضي مع نيمار جونيور قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.